Beşiktaş'taki sokakta cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme!
İstanbul Beşiktaş’ta bir çiftin yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde cinsel ilişkiye girmesi tepkilere neden olmuştu. İstanbul polisince gözaltına alınan çiftten A.E.K.'nın apart sahibi olduğu, Z.S.'nin ise dizilere figüran sağlayan bir cast ajansında çalıştığı öğrenildi. A.E.K. ve Z.S. hakkında ev hapsi kararı verildi.
2022-06-15 10:06:16
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde alanda cinsel ilişkiye giren çiftle ilgili detaylar belli oldu. Emirhan Caddesi'nin üzerindeki inşaat alanı önünde 11 Haziran günü gece saat 05.00 sularında hayasızca harekette bulunan çiftin kimlikleri ortaya çıktı. Apart sahibi A.E.K. ve dizilere figüran sağlayan bir cast ajansında çalışan Z.S. gözaltına alındı.
O GECE NELER OLDU?
Geçen cuma gecesi barda tanışan ve beraber 3 - 5 eğlence mekanı gezen çift yoğun miktarda alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kadıköy'de ikamet eden A.E.K.'ya gitmeyi planlayan çift sağanak nedeniyle Beşiktaş'ta kaldı. Ardından boş inşaat alanının önünde buldukları arabanın kaportasında cinsel ilişkiye girdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşananlara tanık olan vatandaşın tepkisinin ardından olay yerinden hızlıca ayrılan çift kendi evlerinin yolunu tuttu.
Haberlerin ardından harekete geçen İstanbul polisince A.E.K. ve Z.S. gözaltına alındı.
Z.S. yaşanan rezaleti hatırlamadı. Odatv'nin edindiği bilgilere göre; eşinden boşanan ve 14 yaşında bir oğlu olan Z.S. videoyu izleyince ağladı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı.
EV HAPSİ UYGULAMASI
Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.
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