Beşiktaş'taki sokakta cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme!

İstanbul Beşiktaş’ta bir çiftin yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde cinsel ilişkiye girmesi tepkilere neden olmuştu. İstanbul polisince gözaltına alınan çiftten A.E.K.'nın apart sahibi olduğu, Z.S.'nin ise dizilere figüran sağlayan bir cast ajansında çalıştığı öğrenildi. A.E.K. ve Z.S. hakkında ev hapsi kararı verildi.