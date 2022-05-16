DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsveç'in NATO üyeliği, PKK'nın İsveç rahatlığı
‘Titanik pozu’ vermek isterlerken denize düşmüşler
Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan hapis cezası
'Askerlikten muafiyet' iddiasına ilişkin açıklama
Kargalar duş kabinini odun parçalarıyla doldurdu
Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı
Komşuda kum fırtınası! 4 bin kişi hastanelik oldu
ABD'den Somali'ye asker sevkiyatı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
NATO’dan Türkiye açıklaması
ABD'den Finlandiya ve İsveç açıklaması
AB ülkeleri yaptırımda anlaşamadı
TOGG'dan ilk! Samsun'da vitrine çıkıyor
Murat Dağı ilkbahar ziyaretçilerini bekliyor

TIMETURK / GÜNDEM / Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı

Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı

Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında yolda meydana gelen çökme ile ortaya çıkan 'Gizemli Tünel'deki çalışmalar tamamlandı. Ekipler eski bir kanalizasyon kanalı olduğunu değerlendirdikleri tüneli kum doldurarak kapattı.

1 Saat Önce
2022-05-16 23:57:49
Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı

ARTIK KULLANILMAYAN BİR KANALİZASYON KANALI OLDUĞU ANLAŞILDI

Etiler Mahallesi, Tamburi Ali Efendi Sokak'ta, cuma günü belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından ortaya çıkan ‘Gizemli Tünel' kamuoyunda merak uyandırdı.

62826518470a9b4804f43bb1

Ekipler önce tüneli toprak doldurarak kapattı. Ancak gelen tepkiler üzerine bu sabah tekrar açılarak inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 'Gizemli Tünel'in, daha önceden açılmış ve artık kullanılmayan bir kanalizasyon kanalı olduğu anlaşıldı.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

62826518470a9b4804f43baf

Konu ile ilgili olarak Beşiktaş Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.

62826518470a9b4804f43bb5

Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

62826518470a9b4804f43bb3

DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş