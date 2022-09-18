Berna Laçin: Kızım evime kiminle gelse başım üstüne

Oyuncu Berna Laçin’in kendisine “Kızın eve LGBT’li birisiyle gelse…” diyenlere karşı verdiği cevap tepki topladı. İşte Laçin’in o cevabı…

Sinema oyuncusu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LGBT karşıtı vatandaşların kendisine “Kızın evine LGBT'li birisiyle gelse karşı çıkmaz mısın” sorusuna cevap verdi. Laçin, kızım eve LGBT karşıtlarıyla gelmesin de kiminle gelirse gelsin cevabını verdi.

Berna Laçin'in paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde:

“Kızın eve LGBT'li ile gelse diye yazanlar, cevabım size; bugün o karşı yürüyüşe katılacaklardan biriyle gelmesin de kiminle gelse başım üstüne!” .