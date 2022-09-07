Berna Laçin kimdir? Berna Laçin nereli, kaç yaşında? Berna Laçin kariyeri

Hande Fırat ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Berna Laçin’in ismi gündeme geldi. Vatandaşlar Berna Laçin’in hayatını araştırıyorlar. Peki Berna Laçin kaç yaşında? Berna Laçin kiminle evli? Berna Laçin işi ne? İşte Berna Laçin’in hayatı…

Hande Fırat'ın 15 Temmuz olayı ile ilgili paylaşım yapan Berna Laçin dikkatleri üzerine çekmişti. Bu olay üzerine Berna Laçin'in hayatı merak edildi. Berna Laçin yaşı, memleketi araştırılıyor.

Berna Laçin kimdir?

20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Berna Laçin İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlendi.

Berna Laçin mesleği ne?

Berna Laçin; Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardırLaçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur. .