Beren Saat'ten ''Erdoğan ve Sezen Aksu'' açıklaması

Sosyal medya hesabından 'Sezen Aksu' paylaşımı yapan Saat, 'Hatırla Sevgili dizisinde Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde, 'dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum' dedi.

Sosyal medya hesabından 'Sezen Aksu' paylaşımı yapan Saat, "Hatırla Sevgili dizisinde Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde, 'dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözlere tepki göstermişti.

Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmış, sosyal medyada #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.

Cuma namazı sırasında cami cemaatine seslenen Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine, ünlü oyuncu Beren Saat'ten tepki geldi.

Beren Saat, Instagram hesabının hikayeler kısmından bir 'Sezen Aksu' paylaşımı yaptı.

DİZİYİ HATIRLATTI: 'RECEP TAYYİP İSİMLİ BİR KARAKTER VARDI'

Paylaşımında, geçmiş yıllarda oynadığı Hatırla Sevgili dizisindeki 'Recep Tayyip' karakterini hatırlatan ünlü oyuncu, "Siyaset kadar, edebiyat sevdalısı olduğu düşünürdüm bugüne kadar" dedi.

Saat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum. Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben, siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum." .