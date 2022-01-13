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Berberiler kavmi 2022 yılına değil, 2972 yılına girdi

Fas'ta yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre 2972 yılını geleneksel kıyafetleri ve özel yemekleriyle kutluyor.

37 Dakika Önce
2022-01-13 14:45:56
Berberiler kavmi 2022 yılına değil, 2972 yılına girdi

Fas'ta her yıl 13 Ocak'ta "Ocak Gecesi" olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler (Amazigler), geleneksel kıyafetlerini ve hazırladıkları özel yemekleri sosyal medyadan paylaştı.

Geleneklerine uygun şekilde yüzlerce yıldır yeni yıl kutlamalarını sürdüren Berberiler, yeni yılın bolluk ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.

Amazig takvimine göre 2972 yılına girişi kutlayan Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını istiyor.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla Berberi yeni yılını kutladı:

"Berberi takviminin 2972 yeni yılı kutlu olsun. Bu vesileyle, Fas kimliğinin ana unsurlarından Berberi diline ilişkin programın uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz."

Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mehdi Binsaid'in de bugün yeni yıl münasebetiyle düzenlenecek bir sergi ile konsere katılımı bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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