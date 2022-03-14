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TIMETURK / GÜNDEM / Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili tarihi | 2022 Mart kandil hangi gün? Berat Kandili ne zamana kadar dua edilir?

Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili tarihi | 2022 Mart kandil hangi gün? Berat Kandili ne zamana kadar dua edilir?

Berat Kandili ne zaman? 2022 yılı kandilleri merak ediliyor. Berat kandilinin yaklaşmasıyla birlikte 'berat kandili hangi gün?' sorusu araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre Berat Kandili tarihi...

1 Saat Önce
2022-03-14 13:33:38
Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili tarihi | 2022 Mart kandil hangi gün? Berat Kandili ne zamana kadar dua edilir?

2022 yılı kandilleri merak ediliyor. Berat kandilinin yaklaşmasıyla birlikte "berat kandili hangi gün?" sorusu araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre Berat Kandili tarihi...

Berat Kandili ne zaman?

2022 Berat Kandili tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleriBaşkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiine göre; Berat Kandili bu yıl 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek.

Berat Gecesi ne oldu?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Kandili ne zamana kadar dua edilir?

Vakitler akşam ezanının okunmasıyla girer ve akşam ezanının okunmasıyla başlar. Mübarek geceler akşamla başlayıp imsak vaktine kadar devam eder. .

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