Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları araştırılmaya başlandı. EPGİS tarafından yapılan açıklama sonrasında sosyal medyada konu tartışılıyor. Peki ama benzin ve lpg ne kadar oldu? Güncel fiyat...