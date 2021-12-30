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TIMETURK / GÜNDEM / Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları araştırılmaya başlandı. EPGİS tarafından yapılan açıklama sonrasında sosyal medyada konu tartışılıyor. Peki ama benzin ve lpg ne kadar oldu? Güncel fiyat...

39 Dakika Önce
2021-12-30 21:08:29
Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları araştırılmaya başlandı. EPGİS tarafından yapılan açıklama sonrasında sosyal medyada konu tartışılıyor. Peki ama benzin ve lpg ne kadar oldu? Güncel fiyat...

Benzine zam mı geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu. 30 Aralık Perşembe gecesinin 31 Aralık Cuma gecesine bağlayan gecede benzine 65 kuruş zam yapıldı. LPG'ye ise 57 kuruş zam yapılacaktı.

Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları

Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

benzine zam mı geldi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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