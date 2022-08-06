Benzine dev indirim | 6 Ağustos benzine indirim mi geldi? 7 Ağustos indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? 'İndirim sürebilir'

Benzine dev indirim | 6 Ağustos benzine indirim mi geldi? 7 Ağustos indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? Akaryakıta gelen indirimler araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 5 Ağustos Cuma gece yarısından itibaren geçerli olan indirim 6 Ağustos'ta pomsa satış fiyatlarına yansıdı. 20 TL'ye kadar düşen benzin fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Brent petrolde yaşanan fiyat düşüşü devam ederse akaryakıta indirim sürebilir. İşte 6-7 Ağustos benzin ve mazot indirimine dair detaylar...

Benzine dev indirim | Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Araç sahipleri yüksek benzin ve mazot fiyatları nedeniyle araçlarını yerinden oynatamaz hale geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan olumsuz süreç en çok da enerji piyasasını vurdu. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatları yükselirken akaryakıt fiyatlarına da ülkemizde peş peşe zamlar geldi. Ancak son günlerde gelen indirimler araç sahiplerini sevindirdi. 6 Ağustos benzine indirim mi geldi? 7 Ağustos indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

6 Ağustos benzine indirim mi geldi?

6 Ağustos'ta benzine yeni bir indirim geldi. Benzin indirim oranı 2.23 TL, motorine ise 1.15 TL indirim geldi.

7 Ağustos indirim var mı?

Alınan bilgiye göre 7 Ağustos Pazar günü akaryakıta yeni bir indirim yada zam beklenmiyor. Cumartesi günü gelen indirimin ardından benzin ve mazota yeni bir indirim yok.

Benzin ne kadar oldu?

2 lira 23 kuruşluk benzin indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre satıl fiyatı 20 TL oldu. Mazota gelen 1 lira 15 kuruş indirimin ardından ise mazotun litre satış fiyatı 23.34 oldu.

'İndirim sürebilir'

Brent petrolde yaşanan gerileme akaryakıta indirim olarak yansıyor. Uluslararası piyada petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde benzin ve mazota indirimlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Güncel mazot litre fiyatı 6 Ağustos

İstanbul / Avrupa 23,34 TL

İstanbul / Anadolu 23,36 TL

Ankara 23,45 TL

İzmir 23,47 TL

Güncel benzin litre fiyatı 6 Ağustos

İstanbul / Avrupa 20,03 TL

İstanbul / Anadolu 20,04 TL

Ankara 20,15 TL

İzmir 20,15 TL