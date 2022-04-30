Benzine bayram öncesi zam!

Brent petrolün varilinin 107 dolara kadar yükselmesinden sonra benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü. Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 107 doları gördü. Bu çerçevede de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi hasıl oldu. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.