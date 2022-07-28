Benetton’un çocuklara karşı ‘LGBT-İ direnişi’!

İtalyan giyim markası United Colors of Benetton, çocuk giyiminde LGBT-İ motifli tişört satışlarını gelen tüketicilerin tepkisine rağmen ‘direnerek’ sürdürüyor

Reklamlarında ‘farklı ırklardan ve milletlerden' mankenler kullanmasıyla ün yapan Benetton, daha önceki bir kampanyasında kullandığı ve eşcinselliği öne çıkaran Papa 16. Benediktus ile Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'nin camisinin imamlarından Ahmed el Tayyip'i öpüştüren resmi ile gündem olmuş, büyük tepki çekmişti.

Benetton'un uluslararası resmi sayfasına göz atıldığında ise adeta LGBT kampanyası havası veren renkli şeritlerle yüklü tişört resimleri görülüyor. Küçük yaştan ergen yaşa kadar çocuklar için ‘LGBT-İ damgalı/baskılı tişörtler' farklı tasarımlarla gözler önüne seriliyor.

Toplumsal cinsiyet tartışmalarında çocukların da cinsiyetini tartışma konusu yapan ve bu nedenle aile yapısını tehdit ettiği, aile bağlarını hiçe saydığı gerekçesiyle tepki toplayan LGBT-İ çevresinin buna karşı savunması ise ‘cinsel özgürlük' adı altında cinsiyet dışı her türlü eğilimi ‘toplumsallaştırma' çabası ile kendini gösteriyor.

İşte ilk bakışta dikkat çeken ‘gökkuşağı' görünümlü giyim tasarımlarıyla öne çıkan Benetton'un sitesinden bazı ‘subliminal' örnekler;

'LGBT-İ bayrağı'

'Lezbiyen bayrağı'