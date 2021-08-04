Bekir Pakdemirli: 38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, '38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü' ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personelin mücadele ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik." dedi.

"38 İLDE 163 YANGIN ÇIKTI, 152 TANESİ SÖNDÜRÜLDÜ"

Yangınlara 72 hava aracının müdahalede bulunduğunu belirten Pakdemirli, "38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü." diye konuştu.

"MANAVGAT'TAN İYİ BİR HABER ALDIK"

Pakdemirli, Manavgat'taki yangınla ilgili 'iyi haberler' aldıklarını ifade ederek, "Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler." ifadesini kullandı.

"5 İLİMİZDE 18 İLÇE, 78 KÖY VE 2 BİN 219 ÇİFTÇİMİZ YANGIN ETKİLENDİ"

Yangınlardan 5 ilin etkilendiğini belirten Pakdemirli, son olarak, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.