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Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması
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TIMETURK / GÜNDEM / Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması

Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadın cinayetlerinde iyi hal indirimlerine ilişkin olarak yeni düzenlemeleri hayata geçireceklerini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-03-07 12:09:06
Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi uygulanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği ve stokçuluk tartışmalarına da yanıt veren Bozdağ, "Ceza Kanunu'nda alınan tedbirlerin zaman zaman yetersiz olduğu görülüyor. Stokçulukla ilgili kararları yeniden düzenleyeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu. .

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