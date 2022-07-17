Bekçi alımı ilanı son dakika | Çarşı ve mahalle bekçisi alımı ne zaman? Bekçi alım şartları nelerdir?

Bekçi alımı ilanı son dakika | İŞKUR üzerinden açılan ilana göre bekçi alımları yapılacak. Binlerce genç bekçi alım ilanlarını bekliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı ne zaman? Bekçi alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR üzerinden açılan ilana göre bekçi alımları yapılacak. Binlerce genç bekçi alım ilanlarını bekliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı ne zaman? Bekçi alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

Bekçi alımı ilanı son dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni personel alımı duyurusu yayımlandı. Kocaeli ve Ankara illerinde geçerli olan bekçi alım ilanına başvuru yaşı 18-55 olarak belirlendi.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı ne zaman?

Ankara ve Kocaeli bekçi alımları için İŞKUR üzerinden alımlar başladı. Başvuru yapmak isteyen kişiler İŞKUR sayfası üzerinden başvurabilir.

Bekçi alım şartları nelerdir?

Çeşitli iller için özel sektör bekçi alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Konu ile ilgili olarak ilanlara başvuru yapacak olan adayların genel şartlara haiz olması gerekiyor. .