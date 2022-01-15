BBC Türkçe’nin 'uydurma aşı haberi'ne tepki

BBC Türkçe’nin Kovid-19 aşısıyla ilgili haberi sosyal medyada geniş tepki çekti. Sitenin haberinde “geçen yıl çekilmiş” diyerek yayımlanan fotoğrafın 2015 yılına ait olduğu ortaya çıktı

BBC Türkçe'de “Amazon'da aşı yolculuğu: Babasını altı saat sırtında taşıdı” başlığı altında yayımlanan haber sosyal medyada gündem oldu. Haberin asılsız olduğu yönünde paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, haberdeki fotoğrafın daha önce (2015) yayınlanmış halini paylaşarak siteye tepki gösterdi.

BBC Türkçe'nin haberinde şu ifadeler kullanıldı:

“Amazon'da aşı yolculuğu: Babasını altı saat sırtında taşıdı”

“Brezilya'da bir Amazon yerlisinin babasını sırtında Covid aşısı yaptırmaya götürdüğü fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir doktor tarafından geçen yıl çekilen ancak Instagram'da 1 Ocak'ta paylaşılan bu fotoğraf, aynı zamanda dünyanın ücra köşelerinde aşıya erişimin zorluğunu yansıtıyor. Fotoğrafta 24 yaşındaki Tawy, 67 yaşındaki babası Wahu'yu aşıdan sonra eve götürürken görülüyor. Tawy'nin aşı merkezine ulaşmak için babasını saatlerce sırtında taşıdığı belirtiliyor.”

Gün içinde sitenin sosyal medyadan paylaştığı haberin hala silinmediğine dikkat çeken kullanıcılar, haberdeki fotoğrafın aslını da paylaşarak tepkilerini dile getirdiler.

Sosyal medyada bazı kullanıcıların BBC Türkçe'ye gösterdiği tepkilerden bazıları şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.