Bazı telefonlara neden tatbikat mesajı gelmedi? AFAD'dan açıklama

Deprem tatbikatı sırasında bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesi ile ilgili AFAD Başkanı Sezer’den açıklama geldi.

AFAD Başkanı Sezer, deprem tatbikatı sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi. .