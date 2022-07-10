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Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu

İstanbul'dan bayram ziyareti için memleketi Sivas'a gelen Rıfat Baykal (57), misafir olarak kaldığı arkadaşı N.E.'nin evinde ölü bulundu.

1 Saat Önce
2022-07-10 21:57:05
Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Rıfat Baykal, Sivas'a bayram ziyareti için arkadaşı N.E.'nin yanına geldi.

Sabah saatlerinde Baykal'ı kaldığı odada hareketsiz bulan N.E., durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin kontrolünde Rıfat Baykal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rıfat Baykal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.DHA .

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