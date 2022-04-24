Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı? Gözler Kabine'de
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.
2022-04-24 12:55:39
Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmelerin ele alınması beklenen toplantıda Ramazan Bayramı tatili de görüşülecek.
Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantı sonucunda netleşmesi bekleniyor.
SADECE KAMU ÇALIŞANLARI FAYDALANACAK
Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.
İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.
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