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Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı? Gözler Kabine'de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-04-24 12:55:39
Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı? Gözler Kabine'de

Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmelerin ele alınması beklenen toplantıda Ramazan Bayramı tatili de görüşülecek.

Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının toplantı sonucunda netleşmesi bekleniyor.

SADECE KAMU ÇALIŞANLARI FAYDALANACAK

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

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