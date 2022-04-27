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Bayram öncesi üzen manzara; mezarlık suyla doldu

Gümüşhane’de karların ani erimesi sonrası su seviyesi yükselen Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle çevredeki mezarlıklar su altında kaldı.

3 Saat Önce
2022-04-27 19:15:55
Bayram öncesi üzen manzara; mezarlık suyla doldu

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, karların ani ve hızlı erimesi, taşkınlara yol açıyor.

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Vauk Dağı'ndan doğup Karadeniz'e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı'nda su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi.

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Çamlıca Mahallesi'ndeki mezarlıklar taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalle halkı, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

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Cevdet Bostanoğlu, aile mezarlığının su altında olduğunu belirterek, “Aile mezarlığımız maalesef baraj kaynaklı taşkında su içerisinde kaldı.

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Şu an barajda bulunan suyun camimize kadar gelmesi de çok yakın. Daha önce bu durum ile birkaç kez daha karşı karşıya kaldık.

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Mezarlığımızda bulunan bu görüntü şüphesiz kimsenin hoşuna gitmeyecektir.

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Bunu bizim yüreğimiz kaldırmıyor. Üzücü manzara ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

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Bayram öncesi mezarlıkların görüntüsüyle üzüldüklerini söyleyen Gülay Bostanoğlu da, “Bazı mezarlarımız su altında kalması hoş bir görüntü değil.

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Bayram ziyaretine gelecek olanlar da hoş karşılaşmayacaklar” dedi.

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DHA .

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