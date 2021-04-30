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Bayram namazı cemaatle mi kılınacak? Ali Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kısıtlama dönemine denk gelen bayram namazı ile ilgili açıklamada bulundu.

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Google News - Timeturk
30.04.2021 20:30:45
Bayram namazı cemaatle mi kılınacak? Ali Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan sahur programına video konferansla bağlandı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan