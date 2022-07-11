Bayram günü miras kavgası; kardeş katili oldu

İzmit'te yaşayan Yaşar Ataman, tartıştığı ağabeyi Tuncay Ataman'ı tabancayla vurdu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Tuncay Ataman, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Durhasan Mahallesi Solaklar Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Ataman ile aralarında husumet bulunan ağabeyi Tuncay Ataman, sokakta bilinmeyen nedenle tartıştı. Yaşar Ataman, bu sırada tabancayla ağabeyine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı Tuncay Ataman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yaşar Ataman ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BORÇ MESELESİNDEN KAVGA ETMİŞLER

İzmit'te Yaşar Ataman'ın, ağabeyi Tuncay Ataman'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmesinin nedeninin, borç kavgası olduğu öğrenildi. Aynı binada oturan kardeşler arasında daha önce de aynı nedenle tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yaşar Ataman'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. DHA .