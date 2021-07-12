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TIMETURK / GÜNDEM / Bayram boyunca hangi köprü ve yollar ücretsiz?

Bayram boyunca hangi köprü ve yollar ücretsiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını kaydeden Erdoğan, 'Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır' ifadelerini kullandı

2 Saat Önce
2021-07-12 21:31:21
Bayram boyunca hangi köprü ve yollar ücretsiz?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını kaydetti.

Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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