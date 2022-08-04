Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy hangi partiye yakın?

ÖSYM Başkanlığında yeni isim Bayram Ali Ersoy oldu. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy ne mezunu? Bayram Ali Ersoy hangi partili? İşte Bayram Ali Ersoy hayatı…

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Bayram Ali Ersoy atandı. Prof. Dr. Ersoy'un ÖSYM Başkanlığına atanmasından sonra Bayram Ali Ersoy'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy eğitimi nasıl, ne mezunu?

KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarından sonra ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy oldu. Bu haberden sonra Bayram Ali Ersoy kimdir, merak ediliyor.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Kimdir?

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor. Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yaptı.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ayrıca 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Bayram Ali Ersoy hangi partiyi destekliyor?

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un desteklediği parti de merak edilenler arasında. Ersoy, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) İstanbul Şubesi'ne başkanlık ediyor. ESAM ise Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen bir kurum.

ESAM'ın Genel Başkanlığını yürüten isim Recai Kutan aynı zamanda Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkandır. Ayrıca Saadet Partisi'nin şu anki Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak da ESAM yönetim kurulu üyelerinden.

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