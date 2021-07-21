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TIMETURK / GÜNDEM / Bayraktar TB3'e yeni görev

Bayraktar TB3'e yeni görev

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi.' ifadelerine yer verildi.

53 Dakika Önce
2021-07-21 13:48:57
Bayraktar TB3'e yeni görev

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Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Bayraktar TB3", "MİUS", "TCG Anadolu" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Bizim de var bir hayalimiz..." ifadesini kullandı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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