Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayiinin, uluslar için hayati önem taşıdığını duyurdu.
2022-02-26 08:24:29
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında; ''Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor'" dedi.
Bayraktar ''Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi'' ifadesine de yer verdi.
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