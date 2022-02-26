Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayiinin, uluslar için hayati önem taşıdığını duyurdu.