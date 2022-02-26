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Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayiinin, uluslar için hayati önem taşıdığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-26 08:24:29
Bayraktar: Milli teknoloji ve bağımsız savunma sanayii hayati önemde

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında; ''Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor'" dedi.

Bayraktar ''Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi'' ifadesine de yer verdi.

Ekran Resmi 2022-02-26 08.24.50

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