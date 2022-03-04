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TIMETURK / GÜNDEM / 'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk'

'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk'

İş insanı Ethem Sancak, Rusya'da RBK televizyonuna verdiği röportajda, Rusya ile müttefik olunduğunu belirterek 'Ukrayna'ya Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-04 14:09:20
'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk'

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle başlayan savaş 9. gününe girerken geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden iş insanı Ethem Sancak Rusya'da yayın yapan RBK televizyonuna 15 dakikalık bir röportaj verdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; "NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen ayıbıdır. Bütün liderlerimizi darbelerle indirdiler" ifadelerini kullanan Sancak şöyle devam etti:

Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli.

Erdoğan Zelenskiy'in ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarşamba günü Ulusal Kanal'da yayınlanan bir programda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim parti dün heyetimiz Moskova'ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak'ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler" ifadelerini kullanmıştı. .

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