Bayraktar Kızılelma ile F-35 ihtiyacımız sorgulanacak!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projesi medyada geniş yankı bulurken gazeteci Güntay Şimşek proje hakkında dikkat çeken ayrıntılar paylaştı

Güntay Şimşek'in ‘Kızılelma ile F-35 ihtiyacımız sorgulanacak' başlıklı bugünkü yazısında paylaştığı ayrıntılar:

Baykar Teknoloji neredeyse 3 yılda bir yeni bir hava aracıyla gündem oluyor. Geliştirilen ürünlerin varyantları da bu serüvene eklendiğinde ise süre daha da kısalıyor. Bayraktarlar, Akıncılar derken son olarak MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) Kızılelma gündemdeki yerini aldı. Halbuki biz Akıncı'nın B varyantını yeni konuşmaya başlamıştık ki, bambaşka sürprizle karşılaştık.

Kızılelma 2023'te fabrikadan çıkıp ilk uçuşunu yaptığında ise ses altı (subsonic) ve ses üstü (supersonic) olmak üzere iki modeli ve yapay zekayla donatılmış yeni varyantlarını konuşuyor olacağız. Kızılelma ile Türkiye'nin insansız hava aracı geliştirip, üreten ülkeler ligindeki yeri de farklılaşacak. Belki de 5. nesil uçakların yerine insansız hava aracı geliştiren ülke statüsü kazanacağız. Ülkemiz de yüksek teknoloji geliştiren pozisyonuyla daha caydırıcı konuma gelecek.

Bayraktar Kızılelma göreve başladığında ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin en etkin hava gücü olarak yerini alacağına ise yabancı uzmanlar işaret ediyor. Turbofan motorlu insansız savaş uçağı Kızılelma ismiyle ilk defa Mart 2022'de duyurulmuştu.

Tam bir yıl sonra ise üretim hattındaki fotoğrafları paylaşıldı. Proje bu istikrarla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında en anlamlı hediye olacak. Kızılelma gökyüzüyle buluştuğunda ise ülkemizin havacılıkla yıllar önce kopan bağları da sağlam bir şekilde tesis edilmiş olacak.

Kızılelma açıkladığında 40 bin feet (12.000 m) operasyonel irtifaya çıkacağı, kalkış ağırlığının 6 ton olacağı ifade edilmişti. Gövde içinde toplam 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek. Mühimmat taşıma kapasitesi ise 1 ton olacak. İlk prototipler ses altı (sübsonik) hızda gidecekken sonraki prototiplerin ses hızının üstüne (süpersonik) çıkacak. Kısa pistlere inip, kalkabilme özelliğiyle operasyon kabiliyeti ve imkanları çok daha gelişmiş olacak. Uçak gemilerinde görev yapabilecek.

Asıl merak edilen artık Kızılelma değil. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın şu günlerde üzerinde kafa yorduğu, daha büyük, daha yükseğe çıkan ve daha fazla faydalı yük taşıyan ve hayalleri zorlayan yeni modelin ne tür özelliklere sahip olacağı… Zira Bayraktar TB'ler ile ciddi yetenekler, tecrübeler kazanıldı. Bayraktar TB3 ile de gemilerle iniş/kalkış yapabilecek İHA modeliyle tanışmış olacağız. Bu kadar tecrübe, birikim ve kısa sürelerle açıklanan yeni, farklı tipler ve modeller elbette şu soruyu akla getiriyor; Acaba sırada ne var?

Beşinci nesillere rakip olur mu?

Ülkemiz ABD ile yaşadığı sorunlar sebebiyle beşinci nesil savaş uçağı F-35 ortaklık projesinden çıkarıldı. Dallas'ta iki F-35 için teslimat töreni yapılmasına rağmen Türkiye'ye uçakların gelmesine izin verilmedi. NATO çatısı altında müttefik olduğumuz ABD, F-35'lerin boşluğunu doldurmak için F-16 konusunda bile şu an zorluk çıkarıyor. Müttefik gibi davranmıyor. Geçmişte de İHA'lar konusunda ve hava savunma sistemleri hususunda ABD benzer tavrı göstermişti. İHA vermemişti, geliştirdik. Sahibi olduk. Biz dünyaya pazarlayan ülke konumuna geldik. Hava savunma sistemi vermedi. Rusya'dan S-400 aldık, aramız açıldı. Kısacası ABD'nin Türkiye ile dostça olmayan, garip bir ilişkisi var.

MİUS Kızılelma sayesinde Türkiye'nin ABD ile ilişkileri daha dengeli noktaya gelecektir. Başka savaş uçağı projelerimizde var, ancak Kızılelma ile çok hızlı yol kat etmemiz söz konusu. Diğer projeler yetişene kadar Kızılelma birçok varyantıyla veya Baykar'ın bu model üzerindeki tecrübeleriyle ortaya koyacağı yeni projelerin dengeleri değiştirmesi söz konusu olacaktır.

MİUS Kızılelma Projesi yıllardır Baykar Teknoloji'nin hayallerini süslüyordu. Bayraktar'ın kurucusu rahmetli Özdemir Bayraktar ile şirketin Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar kardeşlerin de asıl hedeflerinde Kızılelma vardı. Bayraktar'ın modelleri, günümüzde yeni varyantlarıyla karşımızda olan Akıncı aslında Kızılelmaya ulaşmak için milli ve özgün tasarlanıp üretilen hava araçları oldu. “Kızılelma” artık olgunlaşmak üzere, ama bu işlerin sonu yok. Dolayısıyla bir yandan da yeni projelere kafa yorulduğunu biliyorum.

Yapay zekalı Kızılelma

Ülke olarak son insanlı savaş uçağı üretildiğine vurgu yapılan F-35 alamadığımız için üzgünüz, ancak birçok uzman 5. nesil insanlı savaş uçaklarının gelecekte Kızılelma gibi subsonic İHA'lar karşısında mücadele şansı olmayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Türkiye havacılıkta teknolojilerin geliştiği yöne doğru hızla ilerlediğinden yakın bir zamanda belki de 5. nesil insanlı savaş uçağına ihtiyacımız bile kalmayacak. Hatta bu gelişmelerini bizi 6. nesil insansız savaş uçağı üreten ülkelerden birisi haline getireceğini söylemek mümkün.

Milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modelinin entegrasyon hattına girmiş olmasına bu bilgiler ışığında baktığımızda tarihi günler yaşadığımızı iddia edebilirim.

Çünkü Bayraktar Kızılelma, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın da dikkat çektiği üzere sürekli gelişecek, biz ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef olarak hep önümüzde olacak. Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde sürekli olarak yeni modelleri geliştirilecek.

Ayrıca Kızılelma'nın zamanlaması da çok iyi oldu veya iyi denk geldi. Şu an göreve hazırlık çalışmaları devam eden TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek. Bayraktar Kızılelma, Türkiye'ye denizaşırı görevlerde önemli yetkinlik kazandıracak ve Mavi Vatan'ın en yeni koruyucusu olacak…

Dalacak, görünmeyecek, agresif uçacak

Kızılelma sıradan bir İHA olmayacak. Agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi yapacağından savaş alanında Bayraktar TB2'lerin dengeleri bozan, oyun değiştirici rollerini çok daha ötelere taşıyacak.

Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Kızılelma, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

MİUS Teknik Özellikler

Kalkış Ağırlığı: 6 Ton

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 Kilogram (Gövde içi ve kanat altında)

Seyir Süresi: 5 Saat (500 nm görev yarıçapı ile)

Maksimum İrtifa: 35.000 ft

Seyir Hızı: 700 km/s (0,6 Mach)

Gelişmiş Özellikleri

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük, Düşük Radar İzi

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar ile Yüksek Durumsal Farkındalık

Habertürk .