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Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayraktar Kızılelma geliyor
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TIMETURK / GÜNDEM / Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayraktar Kızılelma geliyor

Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayraktar Kızılelma geliyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşarak, 'İnsansız savaş uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda, geliyor.' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-12 16:09:44
Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Bayraktar Kızılelma geliyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından MİUS ile ilgili paylaşım yaptı.

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Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

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MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

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