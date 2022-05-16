Bayraktar: Beni haksız yere attı ama Reis'ten ayrılmadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini haksız yere attığını söyleyen Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, buna rağmen AK Parti'den ve Erdoğan'dan ayrılmadığını söyledi.

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini haksız yere attığını söyleyen Bayraktar, buna rağmen AK Parti'den ve Erdoğan'dan ayrılmadığını söyledi.

Bayraktar paylaşımında, "Sn. R.T.ERDOĞAN 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek Başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum. Ancak partimden ve Reis'ten ayrılmadım. Evime geldim, işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir" dedi.

Geçen yıl verdiği bir röportajda Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmasında adının geçmesiyle ilgili, "Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir" ifadelerini kullanmış ve sözleri siyaset gündeminde yer edinmişti.