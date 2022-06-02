Baykar'dan Ukrayna için seferberlik başlatan ülkeye ''Bayraktar TB2'' hediyesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını duyuran Litvanya Savunma Bakanlığı bugün Baykar'ı ziyaret etti. Baykar, Ukrayna için seferberlik kampanyası başlatan Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 hediye edeceğini açıkladı.
2022-06-02 16:10:55
Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını duyurmuştu.
Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi.
BAYKAR UKRAYNA İÇİN BAYRAKTAR TB2 BAĞIŞLAYACAK
Ziyarete ilişkin Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."
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