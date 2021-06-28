DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Psikoteknik belgesi kimlere zorunlu? Doblo tarzı araçlar için psikoteknik belgesi isteniyor mu?
Monster #WASD 30 Haziran'da başlıyor!: Etkinlikte hangi isimler olacak?
Öğretmen temmuz zammı ne kadar? 2021 öğretmenler temmuzda yüzde kaç zam alacak?
Medya Ombudsmanı Bildirici’den Odatv’ye 'yalan haber' uyarısı
Volkswagen'den içten yanmalı motorlu araca son
Baykal’ın kızından Uğur Dündar’a yanıt
Yeni kör nokta: Fed'in değişen enflasyon kararları
Öğretmenler temmuzda ne kadar zam alacak? 2021 Temmuz öğretmen zammı ne kadar?
Koronavirüs sonrası bu şikayetlere dikkat
Felix Michaelz, Türkiye’ye Gelebileceğinin Sinyalini Verdi
Alim Aykut Esgi, Süper Lig Menajerlerinin Radarına Girdi
Diyanet’ten şehirlerarası otobüslere ‘namaz’ ayarı talebi
Trabzonspor'dan altyapı hamlesi! O mevki için...
ANALİZ: Avrupa Birliği’nin Rusya ile imtihanı
Moskova’ya rağmen Karadeniz’de dev tatbikat

Baykal’ın kızından Uğur Dündar’a yanıt

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'yle ilgili eleştirisine yanıt verirken, 'The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 13:54:32
Baykal’ın kızından Uğur Dündar’a yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'yle ilgili eleştirisine yanıt verirken, "The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" dedi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem Halk TV'de program yapan Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

"Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur" diyerek şunları yazdı:
Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır. The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez . Her zaman 'Tek kuruş almadım' diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı."

1624875901979-ekran-resmi-2021-06-28-13.24

Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım" demişti.
Dündar, daha sonra "Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullanmıştı.

1624875927184-ekran-resmi-2021-06-28-13.25

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş