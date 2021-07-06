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Baykal'dan Livaneli'ye sitem: Gerçekdışı iddialar beni üzdü

Zülfü Livaneli’nin Deniz Baykal’la ilgili, “Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktı” sözleri tartışma yarattı. Baykal'ın yakın çevresine, “Livaneli’nin iddialarına ilişkin, ‘Zülfü Livaneli’nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü’” dediği öğrenildi.

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06.07.2021 08:25:00
Baykal'dan Livaneli'ye sitem: Gerçekdışı iddialar beni üzdü

CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli'nin CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'la ilgili, “Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktı” sözleri tartışma yarattı. Baykal'ın yakın çevresine, “Livaneli'nin iddialarına ilişkin, ‘Zülfü Livaneli'nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum'” dediği öğrenildi.

Bir dönem CHP'de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli'nin eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la ilgili, “Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı” sözleri büyük tartışma yarattı. Baykal'ın yakın çevresinden Livaneli'ye tepki geldi. Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Ankara'ya giderek dün Baykal ile görüşen Mehmet Sevigen, görüşmenin detaylarına ilişkin Hürriyet'e şunları söyledi:

"Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum"

“Livaneli'nin iddialarına ilişkin, ‘Zülfü Livaneli'nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum' şeklinde bir yorumu oldu. En büyük üzüntüsü ise Genel Merkez'den hiç kimsenin aramaması olmuş. Anlayacağınız en çok vefasızlığa kırgın. Kemal Bey (CHP Genel Başkanı) bir telefon açıp ‘geçmiş olsun' dememiş. Kendi geçmişini koruyamayan geleceğe nasıl sahip çıkacak?

"Ketenci'nin seçilmesi Türkiye'nin mozaik partisi olduğumuzu gösterdi"

Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş seversiniz ya da sevmezsiniz, doğru ya da yanlış. Adam canıyla uğraşıyor; bir de bu davaların gündeme gelmesi daha da üzüyor. Şimdi ben de çıkıp, ‘Zülfü Bey en çok parayı sever, sonra gücü sever, fırsat bulursa belediye başkanı, milletvekili, genel başkan olmak ister. Son olarak ise cumhurbaşkanı olmayı ister' desem ayıp olmaz mı? Dost evinde yapılan bir sohbeti ki benim adımı da çok katıyor ‘evi' diye, genel kurul toplantısı gibi lanse etmesi de çok yakışıksız. İstanbul İl Kongresinde Ahmet Güryüz Ketenci seçildi. Bizi, ‘CHP Kürtlerin ve Alevilerin partisi' diye yaftalıyorlardı. Ketenci'nin seçilmesi Türkiye'nin mozaik partisi olduğumuzu gösterdi. Mezhepçilik yapmadan, kompleks duymadan yolumuza devam edildi.”

"Sayın Baykal'ın ‘Alevileri, Kürtleri sevmiyorum' sözlerini ne duydum ne de okudum"

Eski TBMM Başkan Vekili Yılmaz Ateş de Livaneli'nin sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“SHP ve CHP'de 20 yıl yöneticilik yaptım. Sayın Baykal'ın ‘Alevileri, Kürtleri sevmiyorum' sözlerini ne duydum ne de okudum. Ama Sayın Baykal 1975 yılında Demirel hükümeti bütçesi üzerine yaptığı konuşmadaki sözlerinden ötürü yıllarca ‘Baykal Kızılbaştır' diye suçlanmıştı. SHP Genel Sekreteri olduğu dönemde Baykal'ın önerisi ve başkanlığında kurulan komisyonun 1989'da hazırladığı ‘Kürt Raporu' bugüne kadar ortaya konan en önemli yazılı belgedir. Sayın Ahmet Türk, terör suçlaması nedeniyle 2016 Kasım'da tutuklandığında Mardin'e evine ziyarete gittiği için eleştiri yağmuruna tutulan Baykal olmuştu. (Baykal'a, Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasına ilişkin eleştiriler) Sayın Tayyip Erdoğan'ın yasağı 22 Aralık 2002'de kaldırıldı. Sayın Baykal ve Sayın Erdoğan'ın Beylerbeyi'ndeki görüşmesi tam 2 ay sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık pazarlığı, yasağın kalkmasından 2 ay sonra mı yapılır?”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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