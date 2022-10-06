Bayındır hastanesi soruşturmasında flaş gelişme

Ataşehir'deki özel Bayındır hastanesinde tepki çeken görüntülerle ilgili 9 şüpheliden 4'üne tutuklama talebi çıktı

Ataşehir'de özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 9 şüpheliden 4'ü 'eziyet etme' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçlarından tutuklamaya sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para saçan şüpheli Ali Erata Samsun'da gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise Bursa'da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden Ali Erata dahil olmak üzere 4 şüpheli 'eziyet etme' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA