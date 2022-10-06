Bayındır Hastanesi'nin kapısına şerit çekildi

Ataşehir'de tepki çeken görüntülerin kaydedildiği hastanenin kapısına şerit çekildi

Ataşehir'de özel Bayındır Hastanesi'nde personellerin hasta kadınla alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Hastane, kapısına şerit çekilerek kapatıldı.

Ataşehir'de özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekmiş, konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Hastane, kapısı görevliler tarafından bugün şerit çekilerek kapatıldı. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü. DHA .