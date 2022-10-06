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Bayındır Hastanesi'ndeki hastalar naklediliyor

Skandal görüntülerin adresindeki yoğun bakım hastaları farklı hastanelere naklediliyor

5 Saat Önce
2022-10-06 15:27:14
Bayındır Hastanesi'ndeki hastalar naklediliyor

Ataşehir'de tepki çeken görüntülerin kaydedildiği özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar, farklı hastanelere naklediliyor. Hasta yakınları ise hastanelerde yer bulamadıkları gerekçesiyle tepkili.

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Ataşehir'de özel bir hastanede personellerin yoğun bakımda tedavi gören bir kadın hastayla alay ederek çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılması sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Kapısına bugün şerit çekilerek kapatılan hastanenin yoğun bakımında tedavi gören hastalar, farklı hastanelere nakledilmeye başladı. Hasta yakınları ise hastanelerde yer bulamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

"BANA YER BULUN"

Bir hasta yakını, hiçbir hastanede yoğun bakımda yer bulamadıklarını söyleyerek, "Sabahtan beri çabalıyoruz. Videoyu izledim ama, o münferit bir olay değil mi? Yer bulamıyoruz. Eşim KOAH hastasıydı. Entübe oldu, aynı zamanda pıhtı attı. Pıhtı atmış bir hastayı ben nereye götüreceğim? Bana bir yer bulun" dedi.

Bir başka hasta, "Bu hastane kuruldu kurulalı hiç böyle bir şey görmedik. Görüntüleri izledim ama, böyle bir şey olamaz. Bunun altında bir şey var. Ben buranın hastasıyım. By-pass ameliyatı oldum, 13 senedir buraya geliyorum" diye konuştu.

"HASTA İÇİN DE HASTANE İÇİN DE KÖTÜ BİR DURUM"

Bir başka hasta yakını ise, "Hastane hastaları boşaltıyor. Biz hastamızı başka hastaneye götüreceğiz. Yoğun bakımdaki tüm hastaları nakledecekler. Hasta için de hastane için de kötü bir durum. İki kişinin yapmış olduğu bir olayı bütün hastaneye mal etmeleri de olmaması gereken bir olay. Zaten o kişiler hakkında işlem başlamış, gereken yapılıyor. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

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İçerenköy Bayındır Hastanesinde, yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul'da biri Samsun'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA, AA

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