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TIMETURK / GÜNDEM / Bayer'den 'Kaftancıoğlu ile Babacan gizlice buluştu' iddiası

Bayer'den 'Kaftancıoğlu ile Babacan gizlice buluştu' iddiası

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bugünkü yazısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın 30 Kasım sabahı Ankara Bilkent Oteli’nde gizlice bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

2 Saat Önce
2021-12-02 14:04:15
Bayer'den 'Kaftancıoğlu ile Babacan gizlice buluştu' iddiası

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugün bir iddiayı gündeme getirdi. Bayer, bugünkü yazısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen 30 Kasım sabahı Ankara Bilkent Oteli'nde baş başa sürpriz bir görüşme yaptığını iddia etti.

"Görüşmeden Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığı bilinmiyor" diyen Bayer, "Ancak dar çevrede konuşulduğuna göre, Abdullah Gül'ün adaylığının yine ‘pompalandığı', Ali Babacan'ın da kendi adaylığı için bir ‘yoklama' süreci başlatmak istediği söyleniyor..." ifadelerini kullandı. Türk Telekom Reklamı

Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, Gül ile de görüşmüştü

Öte yandan basını yansıyan iddialara göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz ay eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de Nişantaşı'nda bir otelde gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Peş peşe gerçekleşen gizli görüşmelerin sonucunda ne çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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