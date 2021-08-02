DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran'da koronavirüs vakalarında rekor yükseliş
Başkan Büyükakın, Bisiklet Tutkunlarıyla Pedal Çevirdi
Çin'den Libya’ya 1 milyon 260 bin doz koronavirüs aşısı sevkiyatı
Bakanlar yangın bölgesinde! ''Yanan arazilerin yapılaşmaya tahsisi mümkün değil''
Hollandalı Bisikletçiler Kocaeli'de Pedalladı
2022-2023 memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı
Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!
Memur ve memur emeklileri için kritik görüşme başladı
IAB Akademi ve Bosch Ev Aletleri UniChallenge Tech ile mühendis adaylarıyla dijital pazarlama iletişimi sektörünü buluşturacak
Kamu işçisi zammı ne kadar? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu?
Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı
Halk Bankası'ndan 'hatalı kur' açıklaması
Çelik'ten yalan haberlere tepki: Fitne ateşini büyütmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Kral Bozguncu TV nedir, ne işe yarar? Kral Bozguncu TV güvenilir mi?
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim?

TIMETURK / GÜNDEM / Bayburt'ta sel: Ev ve ahırları su bastı

Bayburt'ta sel: Ev ve ahırları su bastı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Pek çok evi ve ahırı su bastı, hayvanlar telef oldu.

3 Saat Önce
2021-08-02 10:49:52
Bayburt'ta sel: Ev ve ahırları su bastı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Yağışın ardından oluşan selde 4 ev ile 8 ahırı su bastı.

Köylülerden Salih Kara'ya ait 6 büyükbaş ile Muzaffer Budaklı'nın 5 küçükbaş hayvanı selde telef oldu.

Demirözü Belediyesi ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sondaj makineleriyle ev ve ahırlardaki suyu tahliye etti.

Sel nedeniyle kapanan yollar da ekiplerce açılmaya başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş