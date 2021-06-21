Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu: Piyasa değeri 10 milyon lira

Tarihi eser kaçakçılarından 2017 yılında ele geçirilen ve Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilen 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikke kaybolduğu öğrenildi. Sikkelerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.