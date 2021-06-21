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Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu: Piyasa değeri 10 milyon lira
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Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu: Piyasa değeri 10 milyon lira

Tarihi eser kaçakçılarından 2017 yılında ele geçirilen ve Batman İl Kültür Müdürlüğü Müzesi'ne teslim edilen 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikke kaybolduğu öğrenildi. Sikkelerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.

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21.06.2021 00:16:44
Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu: Piyasa değeri 10 milyon lira

Batman Müzesi'ndeki altın sikkelerin kaybolduğunun ortaya çıkması üzerine, Batman İl Kültür Müdürlüğü'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, tüm personelin tek tek ifadelerini aldı.

Birgün gazetesinin ANKA'dan aktardığı habere göre Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda olayın savcılığa intikal etmesi bekleniyor.

Batman Valiliği olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, Müze Müdürü Şeyhmus Genç ise konuyla ilgili bilgi verme yetkisinin kendisinde olmadığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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