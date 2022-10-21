Batman'da yolcu otobüsü kazası; 1 ölü, 22 yaralı

Batman’da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 22 de kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman çatı köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAK 73 plakalı Öz Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü; 21 BC 683 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otobüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. 4'ü ağır 22 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen kum yüklü kamyonun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA