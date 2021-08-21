'Batı medyası ABD'nin rezilliğini iki günde unutturdu'

Dünya medyasından Afganistan'a ilişkin yansıtılan haberlerdeki yorum ve ifadelere dikkat çeken Haşmet Babaoğlu, bölgeyi değerlendiren Batı medyasının dışında Türkiye'deki bazı medya organlarının da 'zihinleri zehirlediğine' dikkat çekti

Oturmuş muhabbet ediyoruz; konu "sevgisini, vaktini, parasını vermekten kaçınıp durmadan almaya ayarlanmış tipler"den açıldı. Sonra dönüp dolaşıp son zamanlarda birçok "inançlı" insanımızın unuttuğu kavrama; "zekât"a geldi.

İçimizden biri anlatmaya başladı: "Hocam bir çocukluk arkadaşım var. Atadan, dededen çok zenginler. Fabrika da var, araziler de... Ama hayatı felç. Ne zaman bir araya gelsek, yakınır. Varlığının hayrını da göremiyor. Aile anlaşmazlıkları, vergi borçları, şunlar, bunlar.

Dedim ki, malının zekâtını ver. Kızdı. Küstü. Geçen beni arayıp demez mi, 'Ben yaşam koçu oldum!' Yemin ederim hocam, bana kal geldi. Toplumsal ve kişisel manzaramız böylesine yamuk ama medyaya yansımıyor."

Global medyada yayılan Afganistan yorumlarının satır aralarını okuyor musunuz? Tabii global medya deyince buna sadece dışarıdaki Batı medyasını değil, içerideki Hürriyet gibi Batı medyasını da katıyorum. Dikkat edin, iki günde ABD rezilliğini unutturdular.

Yine fırsat bu fırsat, genç kuşakların zihnine bir zehir sokmaya çalışıyorlar. Nedir o? Şu cümleyle özetlenebilir: "İslam tehlikeli, İslam neredeyse terör ve şiddet de orada..."

Tilki bunlar. İki büyük dünya savaşının Avrupa'nın göbeğinde çıktığını bile unutturmuş adamlar... Gençleri, çocukları bunların hipnozundan korumak birinci vazifemiz olmalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.