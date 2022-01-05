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'Batı'da bile CHP ayarında faşist bir parti kalmadı'

CHP'li Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için “Ortaçağ zihniyeti” ifadelerini kullanmasına tepkiler sürüyor. Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz, 'Batı'da bile CHP ayarında faşist bir parti kalmadı' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-05 08:33:27
'Batı'da bile CHP ayarında faşist bir parti kalmadı'

Kurtuluş Tayiz'in bugün Akşam gazetesinde yayımlanan, "Batı'da bile CHP ayarında faşist bir parti kalmadı" başlıklı yazısı şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başyardımcısı Özgür Özel, Diyanet'in okul öncesi çocuklara Kur'an dersi uygulamasını eleştirip "Ortaçağ zihniyeti" yakıştırması yaptı.

Bu değerlendirme kamuoyunda ses getirdi. Daha doğrusu büyük tepki uyandırdı. Kamuoyunda oluşan infialin sebebi aslında Türkiye'yi esir alan eski arkaik devlet zihniyetinin, tek parti dönemi faşist CHP hayaletinin yeniden dirilerek siyaset sahnesinde görülmesiydi.

Demek ki bazı şeyler kolay kolay değişmiyor; fabrika ayarlarını, genetik dizilimi istediğiniz an değiştirmek kolay değil.

CHP'nin vitrin isimlerimden Özgür Özel'in, Diyanet'in Kur'an öğretmesine bu kadar açık bir düşmanlık göstermesi eski CHP zihniyetini yeniden gündeme taşıdı.

Gözlerinizi bir an kapatıp Özgür Özel'in söylediklerine kulak kesildiğinizde kendinizi İslam düşmanı Batılı bir ülkede sanabilirsiniz.

Zira bu konuşmayı ancak Türk ve İslam düşmanı Fransa'da, Hollanda'da veya benzer bir ülkedeki faşist yönetici ve politikacılar yapabilir.

Batı'da dahi artık fazlasıyla arkaik kalan bu türden siyaset aklının ve zihniyetinin Türkiye'de "çağdaşlık" diye satılması da ayrı bir garabet. Ama bu zihniyetin ülkenin ana muhalefet partisi tarafından dillendirilmesi büyük bir tehlike arz ediyor.

Düşünün, ülkenin ana muhalefet partisi CHP, Batı'daki çağdaşlarından daha fazla İslam düşmanı, millet karşıtı pozisyonunda. Bu gerçeği saptırarak CHP'yi hâlâ umut olarak gösteren yazar çizer takımının, aydınların günahı çok büyük.

Karşımızda arkaik faşist bir parti var. Fabrika ayarlarını hâlâ koruyor. Batı'dakilerden daha fazla İslam düşmanı, Türk karşıtı. Bunu tartışmadan bir üst konulara geçmek son derece yanlış. Ne iktidarı ne yönetimi; bu zihniyetin siyaset yapıyor olması bile kabahat.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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