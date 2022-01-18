Başsavcılık’tan ‘adli emanette uyuşturucu satıldı’ iddiasına ilişkin açıklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında '4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' başlığıyla yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında '4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' başlığıyla yer alan haberlerle ilgili bugün saat 22.16'da yazılı açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Van ya da ilçelerinde görev yapan hiçbir cumhuriyet savcısı hakkında, iddia edilen suçlardan bir inceleme, soruşturma ya da yargılama dosyasının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, gerçeğe aykırı haber ve paylaşım yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen inceleme başlatıldığı aktarıldı. .