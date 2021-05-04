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Başsavcılık: İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını açıkladı.

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04.05.2021 16:13:16
Başsavcılık: İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, bazı yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapıldı.

İmamoğlu hakkında hali hazırda bir soruşturma bulunmadığı belirtildi. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılması için izin istendiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına" yönelik ihbarlar kayda alınmıştır.

Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir."

"İzin verilirse değerlendirme yapılır"

Başsavcılık tarafından, İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan