Başsavcı İsmail Altıntaş kimdir? İsmail Altıntaş nereli, kaç yaşında? Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş hayatı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararı doğrultusunda Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı. İsmail Altıntaş kaç yaşında? İsmail Altıntaş nereli merak ediliyor. İşte İsmail Altıntaş hayatı…

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararı doğrultusunda Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş getirildi. Yeni Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş'ın hayatı merak edildi. Peki İsmail Altıntaş kimdir? İsmail Altıntaş memleketi neresi? İsmail Altıntaş kaç yaşında?

Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş kimdir?

Cumhurbaşkanı kararnamesinin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince yapılan atama doğrultusunda Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş'ın getirilmesi üzerine İsmail Altıntaş hayatı araştırmaya başlandı.

8 Ocak 1968 tarihinde Bolu'da doğan İsmail Altıntaş, ilkokulu köyde okudu. Altıntaş, Ortaokul ve liseyi Bolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladı. 1991 yılında ise Denetçi Yardımcısı olarak Sayıştay'da göreve başlayan İsmail Altıntaş, 2013 yılına kadar Denetçi ve Başdenetçi olarak görev yaptı.

Altıntaş süreç içerisinde Genel (Defterdarlık, Askeri Saymanlık, Mal Müdürlüğü) ve Katma (DSİ, Karayolları, Üniversite) Bütçeli kuruluşlar ile Belediye ve Döner Sermaye Hesaplarının Denetimi görevlerinde bulundu. 2003 yılında bir süreliğine başbakanlıkta görevlendirilen Altıntaş, Sağlık Bakanı Danışmanlığı yaptı. 2003 Yılında birçok görevde bulunan İsmail Altıntaş, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı görevine getirildi.

2003 yılından bu zamana kadar Daire Başkanlığı göreviyle birlikte TÜGSAŞ Türkiye Gübre Fabrikaları AŞ., ERDEMİR Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. ve Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Eskişehir Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde hizmet verdi.

Şimdiye kadar pek çok görevde yer alan İsmail Altıntaş, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı'nda 1997 – 2000 yılları arasında Yönetim Kurulu, Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu ve Sayıştay Denetçileri Derneği üyesi olarak da görev yaptı. 2009 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda görev yapan Altıntaş, hala görevini sürdürmektedir.

2007 yılında ise 61. dönem üst düzey bürokratları için verilen Milli Güvenlik Akademisi eğitimlerini tamamladı. Yeminli Mali Müşavir belgesi bulunan İsmail Altıntaş, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi olarak da görev yapmaktadır.

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