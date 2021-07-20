Başkan tepki gösterdi: Aylık 5 bin TL ile personel bulamıyor

Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, 5 bin TL maaşla 50 şoför aradıklarını ancak henüz kimsenin başvurmadığını söyleyerek isyan etti.

Toplu ulaşım sektöründe istihdam edilmek üzere 5 bin TL maaşla 50 şoför aradıklarını söyleyen Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran" dedi.

Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi. İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız" diye konuştu.

VARDİYALAR ARTTI

Yoğun dönemi atlatabilmeleri için daha fazla personel çalıştırmak zorunda olduklarını kaydeden Arslan, "Kapanma koşullarında otobüslerde birer şoför çalışırken şimdi 2 vardiyada 2 şoför çalışıyor. O nedenle mevcut kapasitemize ek olarak 50 şoför istihdam etmemiz gerekiyor. O yüzden sadece ilan değil, eşe dosta haber de verdik. Belki bu sayede çalışacak kişi bulabiliriz" diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDA ARIYORUZ

Arslan, şöyle devam etti: "Pandemi koşulları mı yoksa turizm sezonuyla birlikte artan şoför ihtiyacımı bu sürecin yaşanmasına neden oldu bilmiyoruz. Tabii biz personel sayımızı artırmak zorundayız o yüzden şehir dışında da arayışlarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak:Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.