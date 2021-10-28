Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Konseyinde

Türkiye'yi temsilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu için Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplantıda Türkiye’nin önceliklerini dile getirdi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kuruluna Türkiye'yi temsilen katılan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Avrupa Konseyinde en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum. Yerel Yönetimler alanında önemli misyonları bulunan Avrupa Konseyi'nde, Türkiye heyeti olarak ülkemizin önceliklerini güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Genel Kurul Toplantısı öncesinde, heyet üyelerimiz ile ön koordinasyon toplantımızı gerçekleştirerek. T.C. Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçimiz Sayın Kaan Esener'in Türkiye Ulusal Heyetine verdiği resepsiyona katıldık. Toplantı'nın bu oturumunda Göç ve Mülteciler, Kıbrıs ve Genç Nesillerin İstihdamı gibi konularda heyetimizin tutum ve görüşlerini katılımcılara aktardık. Ülkemizin ve tüm yerel yönetimlerimizin yararına sonuçlar almak için büyük bir gayretle temaslarımızı sürdürüyoruz. 25 Ekim Pazartesi günü başlayan toplantımız, 28 Ekim Perşembe günü tamamlanacak. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, her zaman olduğu gibi Türkiye'yi çalışmalar ve projeler ile en iyi temsil edeceklerini, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.