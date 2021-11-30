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TIMETURK / GÜNDEM / Başkan Erdoğan döviz-faiz oyununun perde arkasını bu akşam açıklayacak

Başkan Erdoğan döviz-faiz oyununun perde arkasını bu akşam açıklayacak

Ekonomik tablonun döviz ve faiz kıskacıyla olumsuz bir seyre girdiğine dair beklentiler vatandaşlarda gelecek kaygısı oluştururken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yol haritasını yeniden belirlediği ekonomik yaklaşımın ne olduğu merak ediliyor.

2 Saat Önce
2021-11-30 14:32:59
Başkan Erdoğan döviz-faiz oyununun perde arkasını bu akşam açıklayacak

TİMETURK

Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık riskine rağmen reel faizin düşürülmesi için net mesajlar veren Erdoğan'ın açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının hemen ardından ilk mesajlarını bu akşam TRT aracılığıyla duyurması bekleniyor.

Ekonomide yeni bir dönemin başlangıcına işaret edecek olan Erdoğan'ın ilk adımda yaşanan dengesizliklerin nedenlerini ve bunlardan çıkış yollarının nasıl olacağını anlatması bekleniyor. Erdoğan'ın yeni dönemdeki en önemli stratejisi halka doğrudan ulaşmak olacak ve hatta kurmaylarının da aynı doğrultuda televizyon programları aracılığı ile yaşanan darboğazın nedenlerini ve çıkış yollarını konu alan değerlendirmelerde bulunması planlanıyor. Ekonomi çevreleri bu şekilde atılacak bir adımın kamuoyunun bilgilenmesi kadar AK PARTİ'de yaşanan kan kaybının da önüne geçilmesi yönünde önem arz ettiğini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yaşanan oynaklıklara son vermek için kökten değiştirmeye çalıştığı modelin özünde yüksek faiz-düşük kur denklemi bulunuyor. Faizden güç alarak ekonomi üzerinde oyun oynamak isteyenlere karşı savaş açan yeni anlayışın ne olduğunu anlatacak olan Erdoğan'ın en büyük kozu ise büyümeye dayalı olan veriler olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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