DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3747 ₺

EURO

17,5264 ₺

ALTIN

969,67 ₺

BİST

2.434,02 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'tahıl koridoru' çağrısı

Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'tahıl koridoru' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

1 Saat Önce
2022-07-11 17:56:32
Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'tahıl koridoru' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş