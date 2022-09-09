'Başıboş köpekler itlaf edilecektir' Resmi gazetede yayımlanmış!

Başıboş ve sahipli köpeklerin saldırısı nedeniyle 'ölü ve yaralı' haberleri gündemdeki yerini korurken konuyla ilgili resmi bir belge ortaya çıktı

Son yıllarda sık gündem olan başıboş ve sahipli köpek saldırılarından sadece insanlar değil hayvanlar da payını alıyor.

Özellikle pittbull cinsi köpeklerle rastlanan kimi saldırılar ölümle sonuçlanırken, kimi saldırılar ise çeşitli derecelerde yaralanmalara sebep oluyor.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hemen her gün söz konusu saldırılarla ilgili dehşet verici fotoğraflar, cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılıyor.

Giderek artan mağdur vatandaş sayısının yanında söz konusu köpeklerin durumu ve konuyla ilgili yasal yaptırımlar da tartışılmaya devam ediyor.

Bir yandan sahipsiz köpekleri rastgele itlaf haberleri gündeme yansırken öte yandan açılan davaların sayısı giderek artıyor.

“Sahipsiz bütün köpekler itlâf edilecektir”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1932 yılında yaptığı oturum sonucu alınan kararla ilgili yayımlanan bir genelge(Tamim) ise başıboş köpek meselesinin çok eski tarihlere uzandığına ışık tutuyor.

Belgede yer alan kararla ilgili “sahipsiz olan bütün köpekler itlâf edilecektir” cümlesi dikkat çekiyor.

13 Haziran 1932 tarihli olarak TBMM arşivinde ortaya çıkan ilgili belge, dönemin resmi gazete sayfalarında da kamuoyuna duyurulmuş...

Başıboş köpek saldırılarına uğrayan vatandaşlarla birlikte çok sayıda kullanıcı, resmi gazetede yayımlanmış olan 1932 tarihli sayfayı sosyal medyada paylaşıyor.

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