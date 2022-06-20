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Başıboş köpek saldırısı; damarı parçalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Nusret Çolak (75), sokakta yürürken köpeklerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve kolundaki damarı parçalanan Çolak, tedaviye alındı.

54 Dakika Önce
2022-06-20 20:28:46
Başıboş köpek saldırısı; damarı parçalandı

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Zafraklar Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Nusret Çolak'a, etrafını saran 4 sokak köpeği saldırdı. Köpekler, Çolak'ı sol kolu ve sol bacağından ısırdı. Kanlar içinde yerde yatan Çolak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Nusret Çolak'ı ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kolundaki damarı parçalanan Çolak, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. DHA .

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